Кремль будет держать заложников до времени Х – Геращенко рассказала о позиции Украины

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко допускает, что Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине, чтобы использовать их освобождение в своих интересах.

Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Так, украинская сторона на переговорах в Минске не делит заложников на тех, кто содержится в ОРДЛО и тех, кто находится в российских тюрьмах.

– Я не хочу обсуждать цифры, недавно обнародованные как позиция Москвы и ОРДЛО, потому что украинские переговорщики должны и в Минске, и в Москве отстаивать позиции Украины, а не переживать, как бы ни рассердить Кремль. Подчеркнула одно, что имею четкие директивы от Президента Порошенко: всех- на всех, это освобождение, в том числе и всех политзаключенных Кремля, – написала Геращенко.

По ее словам, ОРДЛО прячет десятки удерживаемых и Украина не согласится забыть наших людей в тюрьмах оккупантов.

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А у России другие планы на украинских заложников.

– Определенные последние заявления еще больше утверждают меня в мысли: Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени Х, чтобы потом отдать лояльным и родным Кремлю политикам, чтобы показать, что только они в Украине “нормальные” и умеют договариваться, таким образом пытаясь и влиять на общественные настроения, и дискредитировать все усилия украинской власти, которая борется за скорейшее освобождение, – написала она.

Напомним, как РФ отказалась забрать 36 россиян в обмен на украинцев.

Фото: УНИАН