Люди без собственных авто, но с несколькими специальностями. Каким будет мир через 10 лет

Спойлер – точно не таким, как сейчас. Изменится все, в динамичном современном мире тренды меняются каждый день. А вот технологии и общественные тенденции не такие гибкие, и для их модификации необходим длительное время. Факты ICTV узнали, как мы будем жить через 10-15 лет.

Каким будет будущее через 100 лет, мы анализировать не беремся. А вот спрогнозировать будущее, в котором будет жить большинство из нас, вполне возможно. По данным футурологов, технологии упростят наш быт, однако усложнят профессиональную жизнь сотен работников.

Смартквартиры и отсутствие горячей воды

Характеристика смарт плотно войдет в нашу повседневную жизнь. Не только смартфоны и умные часы станут ежедневными спутниками людей. По мнению исследователей института инновационных идей, в развитых странах уже через каких-то 10-12 лет потребительские технологии охватят все сферы жизни.

Ваш душ будет использовать минимальное количество воды и мыла. Он будет рециркулировать использованную воду обратно, а также использовать тепло для подпитки операционной системы. Пока вы будете одеваться, ваш голосовой ассистент на базе машинного обучения сможет подсказать расписание на день, а также проиграть любимые песни.

Наше жилье в будущем будет запоминать наши привычки и пожелания и выполнять их. К интернету будет подключена буквально вся бытовая техника в доме.

Автоматическая транспортная система, подгоняющая авто к дому в нужное время, заваренный без внешнего вмешательства ароматный кофе и обед, который готовится сам с учетом особенностей состояния здоровья человека – это все совсем недалека реальность.

Правда, смогут пользоваться такими технологиями скорее всего жители стран с развитой экономикой. Но изменений, пусть даже не таких масштабов, не избежать никому. Например, в Украине обычная проводная связь может исчезнуть уже меньше, чем через десятилетие.

Не верите? Уже этим летом Укртелеком запустил пилотный проект восстановления фиксированной телефонной связи в одном из украинских городов с использованием мобильной связи. Все – из-за краж телефонных кабелей.

– У абонентов сохраняется их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров, им доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию. Единственное, что меняется – это телефонный аппарат, – сообщают в Укртелекоме.

Если говорить о жилье, то хотя и смартквартиры вряд ли будут доступны широкой публике украинцев, однако с тенденциями современности неповоротливой сфере ЖКХ все же придется считаться. В профильном министерстве недавно уже заявили о возможном прощании украинских городов с централизованным снабжением горячей воды.

Такое явление уже отсутствует в большинстве городов, поэтому такая же судьба ожидает и остальные – считает министр Геннадий Зубко. Будущее – за автономным нагревом воды. Это может быть система, обслуживающая отдельный дом, или бойлеры в квартирах. Это уменьшит затраты энергоресурсов на подогрев воды и позволит потребителям самостоятельно корректировать температуру воды и отключать подогрев. Это же ждет и отопление помещений.

В старых домах, скорее всего, централизованное отопление никуда не денется. А вот в новостройках уже учитывают пожелания будущих жильцов, и строят квартиры с автономными системами отопления, которые позволяют экономить тепло и выключать его в квартирах, когда там никого нет, а также регулировать его уровень в зависимости от потребностей в каждой комнате отдельно.

Как изменимся мы

Общество будет больше думать об экологии и экономить. Эти изменения уже наблюдаются тенденциозно и приобретут массовый характер.

Забота об окружающей среде, которая уже стала необходимостью, изменит рынок. Автомобили на гибридных двигателях – только переходный этап между транспортом, работающим на бензине и становящимся невыгодным из-за загрязнения воздуха и дороговизны в использовании, и электрокарами, которые все чаще появляются на дорогах. А энергию все больше стран будут получать благодаря электростанциям (солнечные, ветровые и гидростанции).

Увеличение транспорта на дорогах и населения в городах при неизменном пространстве изменит философию жизни людей. Все более широких масштабов будет приобретать пока только набирающее обороты в Украине движение шеринга (с английского – делиться).

Люди будут выбирать совместное проживание – субаренду жилья, которое в течение жизни человек будет менять не раз. Это позволит жителям будущего сэкономить деньги на покупке недвижимости, мебели, быть более мобильными и менять место жительства достаточно быстро.

Скорость и мобильность распространится и на межличностные отношения. Никаких долгих ухаживаний – браки будут заключаться быстро, совместное проживание будет необязательным, его заменят виртуальные отношения, которые люди будут поддерживать в любой точке мира.

Одинокие люди семью вообще смогут просто арендовать на некоторое время. Такая услуга уже есть в Японии. Не хочешь всю жизнь связывать с одним человеком, или не хватает часов на годы построения отношений и рождения детей, а семейного уюта хочется прямо сейчас? Пожалуйста – плати деньги и наслаждайся. А как надоест, можно снова уединиться.

Изменения коснутся и транспортной системы. Аренда автомобилей станет в разы проще, чем сейчас. Автомобиль можно будет арендовать прямо на обочине. В будущем станут распространенными приложения, которые уже сейчас испытываются в Китае.

Транспорт сможет взять любой зарегистрированный пользователь соответствующего приложения. Он просто отследит ближайшую машину или даже велосипед, который оставил другой пользователь на обочине. Платить надо будет только за время пользования. Большинство таких автомобилей будут беспилотными.

Это сделает явление личного автотранспорта невыгодным и дорогим атрибутом, который будет существовать только как хобби среди состоятельных людей. Например, как конный спорт сейчас.

Расстояния между городами станут еще короче во времени.

Недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина подписала контракт с компанией, занимающейся созданием сверхскоростной железной дороги.

Когда мы говорим о новом виде транспорта таком, как Hyperloop, скоростью 1200 километров в час, выгода очевидна. Более того, Hyperloop согласно не моих оценок, а американских компаний, которые его разрабатывают, окупается в течение 12 лет, – заявил Омелян.

По оптимистическим прогнозам министра, такое соединение может появиться в Украине уже через 5-7 лет. Если так и будет, расстояние от самой западной до самой восточной точки Украины в 1316 километров можно будет преодолеть за час.

Как изменится рынок труда

Отрицательная сторона автоматизации – замена человеческих трудовых ресурсов. По подсчетам международной консалтинговой компании McKinsey&Co, искусственный интеллект оставит без работы в 2030 году более полумиллиона людей во всем мире.

В зоне риска работники, чья деятельность заключается в выполнении одних и тех же действий, которые можно запрограммировать в автоматизированную систему. Речь идет о водителях транспорта, вместо которых будут двигаться автомобили-беспилотники, которые благодаря связи со спутниками, будут отслеживать лучший маршрут с учетом пробок, и сведут вероятность ДТП почти до нуля.

Автоматы полностью заменят кассиров супермаркетов, администраторов офисов, экскурсоводов и большую часть обслуживающего персонала. Под угрозой профессиональное будущее и у специалистов по обработке данных, которых заменят программы.

В то же время автоматизация не сможет заменить креативный человеческий мозг, поэтому профессии, связанные с применением интуиции и творческих навыков, никуда не денутся. По крайней мере пока. Это врачи, психологи, следователи, фотографы, полицейские и соцработники.

А еще увеличение роботизации мира требует и большего количества человеческих трудовых ресурсов, которые будут обслуживать действующие и создавать новые автоматические системы. Поэтому сфера программирования в будущем будет еще более актуальной.

Поэтому увеличение населения и уменьшение рынка труда усилят конкуренцию среди специалистов. И это свидетельствует о главном тренде будущего мира, к которому надо быть готовыми уже сейчас. Это пластичность и готовность менять несколько профессий в течении жизни.

Догматический мир, когда человек посвящал всю жизнь одной профессии или даже больше – продолжал дело родителей, уходит в прошлое. Мы должны иметь гибкий ум и быть готовыми учиться и через 10, и через 20 лет после окончания школы и университета.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк