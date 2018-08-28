НБУ выпустил монету с университетом в Симферополе

Нацбанк Украины 28 августа ввел в обращение памятную монету к 100-летию Таврического национального университета имени Вернадского номиналом 2 гривны.
Об этом сообщается на странице Музея денег Национального банка Украины в Facebook.
На аверсе монеты – логотип Таврического национального университета имени Вернадского.
На реверсе – здание театра в Симферополе, где 14 октября 1918 состоялось торжественное открытие университета.
Справа на фоне здания воспроизведен портрет выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского, который возглавил Таврический университет в октябре 1920 года.
К слову, в сентябре 2016 года Таврический национальный университет с аннексированного Крыма перемещен в Киев.
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Напомним, что 27 апреля Нацбанк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны. Они постепенно должны заменить бумажные банкноты соответствующего номинала.
Фото: Музей грошей НБУ