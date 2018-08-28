PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Новый график работы пунктов пропуска на Донбассе/

Новый график работы пунктов пропуска на Донбассе

В пресс-центре ООС назвали новый график работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе сокращают время работы. Граждан, планирующих пересечь линию разграничения, просят это учитывать.

Об этом во вторник, 28 августа, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

– Распоряжением командующего Объединенных сил с 1 сентября 2018 года для всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС установлен новый график работы, – говорится в сообщении.

Читайте: Обстрел Верхнеторецкого. На территории детсада ранена женщина

Как отмечается, контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках с 07.00 до 18.30.

Как известно, 28 августа пункт пропуска Майорское возобновил работу после нескольких дней вынужденного перерыва.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Между войной и миром: готова ли Авдеевка к 1 сентября без выстрелов
Петро Порошенко
Будем биться! Порошенко рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс
Швидка допомога
Обстрел Верхнеторецкого. На территории детсада ранена женщина
КПВВ Майорское возобновляет работу – дата
На Донбассе бойцы подорвались на минах: 2 погибли, 4 ранены
Донбасс будут восстанавливать всем миром
Война на Донбассе: боевики применяют запрещенное оружие
Дежурили за еду и сигареты. На Донетчине объявили подозрение четырем боевикам
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка