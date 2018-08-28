Погода в Украине на сегодня, 28 августа (КАРТА)

Во вторник, 28 августа, в Украине будет тепло. Осадки ожидаются только на западе и севере страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке без осадков, температура до +33°.

Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди и грозы. Температура до +26°.

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В северных областях так же пройдут грозы. Температура до +30°.

В центре облачно с прояснениями, температура до +32°.

В Киеве ожидается гроза, температура до +29°.

К слову, в течение недели синоптики прогнозируют снижение температуры и кратковременные дожди преимущественно в западных областях.