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Порошенко созывает СНБО из-за РФ в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины подготовить свои предложения для заседания Совета безопасности и обороны Украины по обеспечению украинских интересов в акватории Азовского моря и реакции на противоправные действия России в этом регионе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

– Ожидаю предложений (МИД – Ред.) относительно обеспечения наших интересов в акватории Азовского моря. Я не собираюсь с этим мириться, и твердо уверен, что ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема, – сказал Порошенко.

Также президент добавил следующее:

– Поручил подготовить соответствующее заседание Совета по нацбезопасности и обороны Украины по этому поводу и прошу МИД скорее подготовить свои предложения. Потому что противоправные и коварные действия не должны оставаться безнаказанными и без соответствующей международной реакций.

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Как сообщалось, 17 августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Министерство разработало комплекс контрмер, включая ограничение пассажирского сообщения с РФ, в ответ на действия РФ по препятствованию судоходству в Азовском и Черном морях и рассчитывает на их скорейшее утверждение правительством.

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