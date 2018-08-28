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РФ перебросила новейшую технику на Донбасс

Россия использует Донбасс как полигон для испытания своих новых боеприпасов, техники и вооружения.

Об этом в интервью Обозревателю рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

– Причем, доказательств этому – тысячи. Последнее – испытание новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении, – сказал он.

По его словам, выглядит это как учения, но “нам нужно готовиться – потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции”.

Он отметил, что в условиях гибридной войны Россия может принимать неадекватные решения, но ВСУ готовы дать ответный удар.

– Чем больше они сюда техники пришлют, тем больше мы ее сожжем, – добавил военный.

Читайте: Война на Донбассе: опубликованы новые доказательства российской агрессии

К слову, недавно  7 реактивных систем залпового огня Град зафиксировали наблюдатели ОБСЕ на полигоне боевиков.

Фото: Getty

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