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Везде маслянистый налет: в Крыму произошел выброс неизвестного вещества

На севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного веществ, из-за которого на деревьях и на крышах домов стал появляться желтый маслянистый налет.

Об этом заявил так называемый “вице-премьер” Крыма Игорь Михайличенко, сообщает 112 Украина.

– В городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок, – сказал Михайличенко.

По его словам, в Армянск “экстренно выехала группа специалистов “Министерства экологии и природных ресурсов Крыма”, “межрегионального управления Роспотребнадзора”, представители “прокуратуры”.

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– Произведен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена. Ждем результатов исследований. О том, что за вещество и какова природа его происхождения, возможно будет говорить только после получения результатов исследований, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, что Генбанк, входящий в группу банка Россия, прекратил обслуживание карт платежных систем Visa и MasterCard в оккупированному Крыму с 14 августа.

Фото: dreamstime.

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