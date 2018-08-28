Сюрпризы для РФ. С чем Порошенко поедет на Генассамблею ООН

Президент Украины Петр Порошенко 26 сентября выступит на заседании Генассамблеи ООН. Планируется также ряд важных встреч и несколько неприятных сюрпризов для российской делегации.

Об этом сообщил на брифинге постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает 112.ua.

– Порошенко имеет условно такие временные рамки по состоянию на сегодня – с 24 до 27 сентября, но, конечно, это будет еще подтверждаться. 26-го наш президент выступит на Генассамблее сразу после обеденного перерыва, – заявил он.

По его словам, во время выступления Порошенко будет говорить о Голодоморе, поскольку в этом году исполняется 85 лет этой трагедии.

Кроме того, запланированы встречи президента с генсеком ООН и председателем Генассамблеи.

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Ельченко анонсировал “несколько неприятных сюрпризов” для российской делегации.

– Мы готовим целый ряд инициатив на Генассамблею, я не могу раскрывать их. Вы понимаете, что наш мощный северный сосед только этого ждет. Но как я говорил и в прошлом и позапрошлом году, – их ждет несколько неприятных сюрпризов. Это по поводу Крыма, Донбасса, относительно вопроса под условным названием “милитаризация Крыма”, – уточнил он.

Представитель Украины при ООН также добавил, что в резолюциях поднимут вопрос политзаключенных.

Напомним, 73-я Генеральная Ассамблея ООН откроется 18 сентября. Выступления глав государств и руководителей делегаций начнутся с 25-го числа и продлятся до 1 октября.

К слову, в 2017 году Порошенко презентовал на Генассамблее ООН план введения миротворцев на Донбасс.

Фото: gettyimages.com