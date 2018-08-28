Транш МВФ Украина может получить до конца осени – НБУ

Очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF Национальный банк Украины рассчитывает получить до конца осени.

НБУ рассчитывает получить очередной кредитный транш МВФ в рамках программы EFF до конца осени, сообщил замглавы центробанка Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.

– Наш прогноз – нам удастся договориться с МВФ, и в наш прогноз мы закладываем получение транша до конца осени в сумме около $2 млрд, – отметил он.

По словам Чурия, сотрудничество с МВФ открывает Украине путь к привлечению финансирования от других международных организаций, таких как Всемирный банк и Европейская комиссия, на сумму общую около $1,5 млрд.

Эти средства Украина может получить до конца года.

По словам замглавы НБУ, это будет позитивным сигналом для частных инвесторов. Украина сможет выйти на внешний долговой рынок и разместить более длинные ценные бумаги и по более низкой ставке.

– Мы ожидаем, что Министерство финансов сможет разместить евробонды на сумму около $1,5 млрд. Это достаточно серьезная сумма, которая зайдет в резервы, которая позволит стране осуществлять внешние выплаты и Нацбанку операции валютном рынке, – сказал он.

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Чурий также обратил внимание, что стоимость заимствования на внешнем рынке зависит не только от МВФ, но и от ситуации на мировых рынках.

Сегодня она не совсем благоприятная для развивающихся рынков, но “ситуация динамичная и может быстро измениться”.

– У Минфина будет возможность выйти с займом, который им необходим для финансирования и текущих выплат по долгам, и дефицита бюджета, – добавил Чурий.

Напомним, миссия МВФ приедет в Киев с 6 по 19 сентября 2018 года.