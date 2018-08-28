В Крыму сказали, откуда взялся ржавый налет

Так называемый “глава” Крыма Сергей Аксенов призвал выброс неизвестного вещества на заводе Крымский титан в Армянске.

При этом он утверждает, ссылаясь на предварительные данные Роспотребнадзора, что это не угрожает здоровью крымчан, передает ТАСС.

По его словам, в воздухе действительно видна и чувствуется взвесь, а на поверхностях появился осадок.

Оккупационные власти обещают сообщить результаты работы специальной комиссии до конца дня.

Напомним, на днях жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах за ночь покрылись странной липкой ржавчиной.

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Ранее мы писали, что в Крыму море превратилось в “фекальный бульон“, из-за чего отдыхающие жалуются на разные инфекционные заболевания.

Фото: Крымский Бандеровец