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В Праге прошла акция в поддержку Сенцова

В Праге у стен посольства России прошла акция “тихого протеста” в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

– Более 50 участников “молчаливой демонстрации” пронесли портреты Олега Сенцова вдоль квартала российской дипломатической миссии и передали в посольство эти фотографии и требования освободить украинского режиссера, – говорится в сообщении.

Организаторы акции отметили, что их вдохновил на протест поступок участников демонстрации против оккупации Чехословакии в 1968 году, которые 50 лет назад вышли на молчаливый протест на Красной площади в Москве и немедленно были арестованы.

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К слову, экс-президент Польши Лех Валенса предложил номинировать политзаключенного Кремля Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

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