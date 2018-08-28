Украина готова разорвать морское соглашение с Россией

Для разблокирования Азовского моря администрация президента и правительство готовятся к денонсации некоторых морских соглашений с Россией.

Об этом заявил представитель президента Украины по вопросам АРК Борис Бабин в эфире 112 Украина.

Однако он отметил, что Украина может разорвать лишь одно соглашение с РФ – договор о квотах на добычу рыбных ресурсов в Азовском море от 1993 года.

Бабин также сообщил, что параллельно группировка оборонительных сил в водах у Мариуполя будет значительно усилена.

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– У нас были соответствующие совещания, мы выслушивали позицию соответствующих ведомств и по вопросам соглашения 2003 года, и по вопросам более спорного соглашения 1993 года в отношении рыболовства на Азове. Но главным в противодействии на море является усиление соответствующей военной составляющей и обеспечение должного уровня безопасности, – отметил он.

Ранее стало известно, что руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.

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