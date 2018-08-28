Воплощает все идеалы: Сенцова выдвигают на Нобелевскую премию

Экс-президент Польши Лех Валенса предложил номинировать политзаключенного Кремля Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Министр культуры Украины сообщил, что в Польше предлагают выдвинуть кандидатуру украинца, политзаключенного Кремля Олега Сенцова в кандидаты на Нобелевскую премию мира.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса откликнулся на призыв Польской киноакадемии выступить с заявлением в защиту Сенцова и номинировать его на Нобелевскую премию мира.

– Это чрезвычайная новость, которая должна стать известной во всем мире и, уверен, поможет спасти жизни украинскому художнику!, – заявил Нищук

Он поблагодарил польских друзей за такое решение и добавил, что дружба между украинским и польским народами – не слова, а многолетняя история.

– Олег, как никто другой, достойный такого отличия, – написал министр.

В свою очередь на сайте Польской киноакадемии опубликовали соответствующее письмо Валенсы.

– Сенцов поддержал Евромайдан на защиту Украины, как части демократической Европы. Он мирно протестовал против аннексии своего родного Крыма, а затем был арестован российскими спецслужбами. Его приговорили к 20 годам заключения по итогам несправедливого судебного разбирательства, несмотря на то, что главный свидетель обвинения отозвал свидетельства как данные под принуждением, – отметил Валенса.

Он также подчеркнул, что более 100 дней назад Сенцов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных.

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– Я глубоко убежден, что Сенцов воплощает все идеалы, которые мотивировали меня во время моей мирной борьбы за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы, отказ от ненависти, работа на укрепление солидарности между народами и конечная жертва на благо других – все это очень похвальные качества, достойные высокого признания свободного мира, – сказал нобелевский лауреат.

Он сообщил, что именно по этим причинам он обращается ко всем людям доброй воли, чтобы помочь освободить Олега Сенцова, и предлагает номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Напомним, Госдеп США предупредил, что за возможную смерть Олега Сенцова придется отвечать официальным представителям России.

Фото: УНИАН