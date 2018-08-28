Отказ от горячего водоснабжения: плюсы, минусы и альтернативы

Власти предлагают украинцам отказаться от централизованного горячего водоснабжения. К чему это приведет, какие плюсы и минусы, а также альтернативы – далее в материале.

С таким предложением выступил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

В интервью он сообщил, что выступает за отказ от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного. Оно может быть домовым, квартальным или районным. Мол, это нормальная практика, которая уже реализована в Украине.

Среди плюсов – возможность сэкономить. Но сначала придется вложить деньги и купить бойлер. Его стоимость окупится в среднем за 5 лет. А вот двухконтурные котлы, которые могут одновременно и греть воду для потребления, и отапливать квартиры, стоят гораздо больше. Но если цены на электроэнергию и газ будут оставаться более или менее стабильными, автономные нагреватели действительно позволят существенно экономить.

К тому же, вам не страшны плановые отключения горячей воды, и вы сможете сами решать – подогревать воду или нет, а это также дополнительная экономия. Однако, если человек передумает и захочет вернуться к централизованной системе через несколько лет, это уже будет невозможно.

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К слову, ранее мы писали, когда в Киеве включат горячую воду.