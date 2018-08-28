Волкер рассказал, чего ожидать от РФ в Азовском море

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер не ожидает агрессивных действий от России в Азовском море, однако советует готовиться ко всему.

Об этом Курт Волкер заявил в эксклюзивном интервью Голосу Америки.

Так, ситуацию в Азовском море Волкер считает чрезвычайно опасной, но большого наступления со стороны россиян не предусматривает.

– Россия, конечно, имеет свою юридическую интерпретацию, исходя из аннексии Крыма. Они считают, что обладают территориальными водами и должны защищать мост, который построили в Крым. Остальной мир рассматривает это, как украинские прибрежные и международные воды и обеспокоен усиленным военно-морской присутствием и ростом его агрессивности в Азовском море. Но это не означает, что Россия готовится к агрессии, хотя мы всегда должны быть к этому готовы, – заявил Волкер.

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Кроме того, Курт Волкер рассказал о давлении на Россию.

– Я убежден, что давление будет расти. Вы видели это и от администрации США – каждые несколько месяцев вводятся новые санкции из-за того, что Россия не достигает прогресса ни по каким вопросам, по которым мы выразили свою обеспокоенность. Это включает Сирию. Это включает Украину. Это включает соблюдение прав человека, дело Скрипаля, – говорит Волкер.

– Мы вводим санкции слой за слоем. Вы также видите инициативы от Конгресса. К этому побуждает и поведение России, как и желание продолжать давить на администрацию. Видно, что происходит движение с обеих сторон. Оно будет продолжаться, – подчеркнул чиновник.

Напомним, санкции США против РФ имеют эффект, хотя еще и не достигли своей главной цели – выполнение Минских соглашений.

Фото: Valentyn Leshchymenko/Dreamstime.com