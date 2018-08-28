С ребенком за границу: в каком случае согласие родителей не нужно

В Украине изменились правила вывоза детей за границу.

28 августа вступили в силу соответствующие изменения в законодательство, принятые Верховной Радой 3 июля, сообщает Госпогранслужба.

Кроме того, сегодня вступает в силу постановление Кабмина от 22 августа О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Основные изменения:

– Тот из родителей, который проживает с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу при наличии задолженности по уплате алиментов другого родителя более 4 месяцев. При этом ребенок может выехать за границу сроком до 1 месяца с тем из родителей, с кем проживает, не только на лечение, обучение и отдых, но и на соревнования, фестивали, олимпиады и конкурсы, в том числе в составе организованной группы детей.

Раньше для этого нужно было получить нотариальное разрешение.

– Право уехать ненадолго за пределы Украины с ребенком также получит тот из родителей, который не проживает с ребенком. Но только в случае, когда он является добросовестным плательщиком алиментов.

– Для этого ему необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В противном случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит суд, – отмечают в ГПСУ.

– За умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины предусмотрена административная ответственность.

При этом, если на гражданина наложено административное взыскание за совершение такого правонарушения, он временно ограничивается в праве на выезд за границу с ребенком. Срок такого ограничения – 1 год, кроме случаев наличия нотариально удостоверенного согласия на выезд ребенка второго родителя.

Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщал в Twitter, что рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывозить его за границу на срок до 1 месяца без разрешения второго родителя.

– Одна из новаций второго пакета законов #ЧужихДітейНеБуває – дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя, – написал он.

Сейчас для вывоза детей, не достигших 16 лет, требуется нотариально засвидетельствованное разрешение второго родителя, с маршрутом следования и временными рамками поездки. Одно из исключений – лишение родительских прав.

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– Ребенок не должен страдать, если родители разводятся. Это одна из главных задач, которую ставила перед собой наша команда, разрабатывая кампанию #ЧужихДітейНеБуває, – написал Петренко.

К слову, Кабмин позволил подавать заявления на получение пособия при рождении ребенка в электронном виде.