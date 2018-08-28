Заместителя начальника уголовного розыска Одесщины задержали в Киеве – причина

Заместителя начальника управления уголовного розыска полиции Одесской области Александра Байова задержали в Киеве за разглашение служебной тайны.

Александра Байова задержали 27 августа, когда он приехал в Генпрокуратуру, чтобы свидетельствовать по давнему делу против своего начальника, сообщил Укрправде источник в правоохранительных органах.

– Задержали вчера по статье 208, когда он сам пришел в ГПУ. Объявили о подозрении за разглашение служебной тайны, – сказал источник.

По словам собеседника, Байов приехал свидетельствовать по делу экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ Александра Шевченко.

– Бывший руководитель ОБНОН Шевченко является фигурантом дела Майдана, которое расследует Генпрокуратура. Байов свое время работал в ОБНОН.

Когда были обыски у Шевченко, то у него обнаружили какую-то бумажку криминальных связей, которая, по мнению следствия, содержит секретные данные.

Эту бумажку якобы готовил подчиненный Шевченко Байов. Для пояснения Байова вызвали в ГПУ, чтобы он дал показания против Шевченко, – говорится в сообщении.

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Собеседник предположил, что уже после обеда 28 августа Байов вернется в Одессу и продолжать выполнять свои обязанности.

– Думаю, после обеда он приедет в Одессу. А акценты так расставляются намеренно, чтобы оказывать давление на правоохранителей и на Байова, чтобы получить нужные показания.

А он (Байов. – Ред.) не уклоняется, сотрудничает (Со следствием. – Ред.), он действующий милиционер, его в розыск никто не объявлял, он сам пришел, – добавил он.

В ГПУ и полиции Киева пока не прокомментировали информацию.

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Фото: ГПУ