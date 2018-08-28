Ни одного велосипеда. На Крещатике украли весь пункт проката

В Киеве на Крещатике разграбили пункт общественного велопроката.
Об этом в Facebook написал журналист Алексей Курпас.
– Проката велосипедов на Крещатике больше нет, его украли! Судя по всему, у некоторых скотство – это нормальное состояние! – возмутился журналист.
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Напомним, 15 августа в Киеве открыли 33 площадки для проката велосипедов – Bike sharing. Стоимость проката велосипеда составляет 30 грн за 30 минут.
Фото: Алексей Курпас
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