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Ни одного велосипеда. На Крещатике украли весь пункт проката

В Киеве на Крещатике разграбили пункт общественного велопроката.

На Хрещатику вкрали весь пункт велопрокату

Об этом в Facebook написал журналист Алексей Курпас.

– Проката велосипедов на Крещатике больше нет, его украли! Судя по всему, у некоторых скотство – это нормальное состояние! – возмутился журналист.

Читайте: Путешествие на авто. Как собраться в дорогу – 5 советов

Напомним, 15 августа в Киеве открыли 33 площадки для проката велосипедов – Bike sharing. Стоимость проката велосипеда составляет 30 грн за 30 минут.

ФотоАлексей Курпас
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