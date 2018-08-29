1 сентября: Гриневич сказала, почему в школах нет учебников

Издательства блокируют через суды процесс печати учебников для школ.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, пишет Интерфакс Украина.

– В этом году прогнозированный тираж печати учебников 18,5 млн экземпляров, что почти в 2,5 раз больше, чем каждый год. Мы печатаем три линейки учебников в связи с реформой, также печатаем двуязычные словари для школ с языком обучения национальных меньшинств, хрестоматии и другие учебники и методические материалы, – сказала она в ходе заседания правительства в среду в Киеве.

По словам министра, 80% учебников для 5-тых классов уже доставлены в областные базы.

Также продолжается печать и начинается доставка учебников для 1-го класса (прогноз: сентябрь-октябрь).

Учебники для 10-тых классов на данный момент печатаются и будут доставлены в школы в ноябре.

Она отметила, что все учебники есть в электронном виде, поэтому каждый может их загрузить через доступ на сайте Минобразования.

Гриневич подчеркнула, что такая ситуация сложилась в связи с рядом проблем, которые не зависели от Минобразования.

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– Первое – блокирование закупок издательствами через судебные иски. Путем чего, издательства заставляют нас предоставлять грифы и допускать в печать откровенно некачественные учебники”, – подчеркнула она.

В частности, рассказала министр, речь идет об учебниках с плагиатом и ошибками.

Она добавила, что из-за судебных процессов действуют запреты на печать целых линеек учебников.

– Вторая причина, это большой объем учебников и ограниченные полиграфические возможности украинских полиграфических предприятий, – добавила министр.

Гриневич считает, что в следующем году необходимо будет выходить на международные полиграфические рынки.

– Третья причина – плохая процедура экспертизы учебников, которая осталась, не смотря на наши попытки это усовершенствовать, – добавила она.

Четвертая причина – инстуциональная слабость в данном процессе.

Напомним, с 1 сентября учеников ждут изменения в образовании. Больше всего, как и в прошлом году, их будет в начальных классах. Факты ICTV выяснили, что нового подготовила школьникам и их родителям реформа образования.

Фото: dreamstime.