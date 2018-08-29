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Боец, прошедший Иловайск: Люди просто умирали там, где были

Боец батальона Донбасс Дмитрий Кулиш вспоминает кровавые бои за Иловайск.

Боец батальона Донбасс Дмитрий Кулиш вспоминает ужасы боев за Иловайск и спасение из плена после выхода из Иловайского котла, пишет НВ.

– У нас были очень большие потери во время боев за Иловайск. На последнем нашем месте боя мы собрали 98 своих погибших. У нас было 36 тяжелораненых, которых мы не могли транспортировать из-за сверхтяжелых травм – люди просто умирали там, где были. Почти все остальные также имели ранения или контузии. Двое тяжелораненых умерли во время транспортировки в так называемую буферную зону, которую россияне предоставили нам для этих целей, – рассказал боец.

Кулиш, оказавшийся в плену после выхода из Иловайского котла, был обменян позднее, чем другие украинские пленные.

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– 30 августа 2014 мы попали в плен. Провел там почти год – 10 месяцев. Они меня выбрали в качестве злостного карателя, хотели устроить какой-то суд, расстрелять меня. В результате получилось, что Правый сектор тогда взял в плен бойца, отец которого также был террористом и имел мощные связи. В том числе и с главарем террористов Александром Захарченко.

Помню, что десять дней велись переговоры относительно моего возможного обмена. За первый день меня возили на этот обмен 9 раз. Затем Служба безопасности Украины помогла – они поставили в этом вопросе, так сказать, конечную точку, и провели обмен, – вспоминает боец.

К слову, Факты ICTV выяснили, нашли ли виновных через 4 года после кровавой трагедии в Иловайском котле.

Фото: Тиждень

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