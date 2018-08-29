Почему дешевеет гривна и прогноз курса доллара на осень

Горячее лето гривны. Виражи для национальной единицы начались уже в конце июля. В обменниках меняли курс доллара по несколько раз в день. Хотя дефицита валюты там мы не заметили. Почему же тогда падает украинская валюта? Сейчас курс уже перешел границу в 28 гривен за доллар и 32 за евро. В Нацбанке это объяснили растущим спросом на валюту со стороны нефтегазовых трейдеров. А также импортеров потребительских товаров, которые заранее решили запастись «зелеными».



Но в НБУ успокаивают: мол, все, кому была нужна валюта, – ее уже купили. А потому не исключают, что вскоре гривна может укрепиться. Но экономисты не слишком верят в такую ​​перспективу. Для поддержки гривны только за последние месяцы НБУ потратил полмиллиарда долларов из резервов. А они и были не слишком солидными. На осень эксперты дают неутешительный прогноз. Украинская валюта может пересечь отметку в 29,3 гривны за доллар, заложенной на этот год в госбюджете. Впрочем, судьба гривны во многом зависит от транша МВФ. Вот только фонд требует от Украины повысить цены на газ для населения, что автоматически повлечет за собой рост тарифов на отопление.

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Несколько смягчить ситуацию, конечно, могут аграрии, поддержав страну валютной выручкой. Несмотря на меньший урожай этого года пшеницы, цены на мировых рынках выше. Правда здесь есть и свои минусы, потому что из-за этого уже с сентября может подорожать хлеб и другие продукты. Вот только будут ли спешить аграрии завозить валюту в страну, если гривну осенью будет лихорадить? Под вопросом и транш МВФ, ведь фонд обычно не кредитует страны накануне выборов.

В чем же тогда украинцам хранить свои сбережения, если они есть? Евро, учитывая разногласия в ЕС и сложные экономические процессы в Греции и Италии, становится не слишком стабильной валютой. В случае нового финансового кризиса падение обойдет лишь четыре валюты: доллар США, швейцарский франк, японская иена и сингапурский доллар. Против же гривны, конечно, будет играть осенью и закачка голубого топлива в газохранилища, которое мы покупаем за валюту. А также покупка иностранного угля для электростанций.

К слову, Факты ICTV рассказывали, как мировой рост курса доллара ударит по гривне.