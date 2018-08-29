PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / До 2019. Где в Украине останется аналоговое ТВ/

До 2019. Где в Украине останется аналоговое ТВ

Кабинет министров Украины сохраняет аналоговое телевещание на территориях у границы с Россией, а также на некоторых телеканалах до 2019 года.

Так, аналоговое ТВ сохраняется для Национальной общественной телерадиокомпании Украины и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание, сообщает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к решению говорится, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен определить перечень каналов, которые продолжат свое аналоговое вещание до 31 декабря 2018 года с целью защиты национального информационного пространства Украины на время перехода страны от аналогового к цифровому телевещанию.

В частности, это исключение будет касаться каналов на территориях, смежных с украинско-российской границей, в зоне АТО, в Крыму, а также каналы вещания НОТУ и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание.

Читайте: В Украине отключают аналоговое ТВ: инструкция по переходу на цифру

Также Кабмин поручил Госпецсвязи в двухдневный срок доработать постановление в части уточнения сроков и субъектов, осуществляющих вещание.

Напомним, изменения с 1 сентября в Украине принесут множество нововведений для школьников, а взрослым украинцам с началом осени придется попрощаться с аналоговым телевидением.

ФотоPaweł Szpytma/Dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине ввели неполный рабочий день для отцов с сохранением зарплаты
Пенсионерам с оккупированных территорий отдадут долги – условие
Газ
Кабмин отложил подорожание газа в Украине – сроки
У безработных отберут субсидии и пособия — условия
Кредит МВФ для Украины: плюсы и минусы
Антисанитария и 8 человек в комнате – ужасное состояние общежитий в Украине
Кремль будет держать заложников до времени Х – Геращенко рассказала о позиции Украины
Волкер рассказал, чего ожидать от РФ в Азовском море
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка