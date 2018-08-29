До 2019. Где в Украине останется аналоговое ТВ

Кабинет министров Украины сохраняет аналоговое телевещание на территориях у границы с Россией, а также на некоторых телеканалах до 2019 года.

Так, аналоговое ТВ сохраняется для Национальной общественной телерадиокомпании Украины и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание, сообщает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к решению говорится, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен определить перечень каналов, которые продолжат свое аналоговое вещание до 31 декабря 2018 года с целью защиты национального информационного пространства Украины на время перехода страны от аналогового к цифровому телевещанию.

В частности, это исключение будет касаться каналов на территориях, смежных с украинско-российской границей, в зоне АТО, в Крыму, а также каналы вещания НОТУ и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание.

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Также Кабмин поручил Госпецсвязи в двухдневный срок доработать постановление в части уточнения сроков и субъектов, осуществляющих вещание.

Напомним, изменения с 1 сентября в Украине принесут множество нововведений для школьников, а взрослым украинцам с началом осени придется попрощаться с аналоговым телевидением.

Фото: Paweł Szpytma/Dreamstime.com