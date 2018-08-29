Фесенко: Порошенко остается одним из главных фаворитов, несмотря на высокий антирейтинг

Политолог Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований Пента сообщил, что социологический опрос компании Seetarget подтвердил общую тенденцию электоральных предпочтений.

Согласно социологическому опросу, действующий президент остается одним из главных фаворитов, даже несмотря на его высокий антирейтинг. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Еще раз о теме опросов и рейтингов. 27 августа были представлены результаты опроса компании Seetarget. Компания новая, хотя среди тех, кто к ней причастен, есть профессиональные социологи с соцфака КНУ и специалисты, не один год работавшие в топовых социологических службах. Поэтому будем присматриваться. Если не принимать во внимание рейтинги аутсайдеров, в основном подтверждаются тенденции, которые проявились в июне-июле: лидерство Ю. Тимошенко, второе место А. Гриценко, пятерка кандидатов, претендующих на выход во второй тур президентских выборов, – написал Владимир Фесенко.

При этом, политолог отметил, что в списке кандидатов в опросе отсутствуют В. Вакарчук и В. Зеленский, что по его мнению могло повлиять на рейтинги других фаворитов, в частности, могло способствовать более высокому рейтингу А. Гриценко.

Владимир Фесенко подчеркнул, что у президента Порошенко есть потенциал для выхода во второй тур, несмотря на высокий антирейтинг, а также возможные “битвы компроматов” между остальными кандидатами.

– Из пятерки фаворитов пока только Порошенко не начинал активной избирательной кампании, хотя уже анонсировал ряд ее будущих тем: закрепление в Конституции стремления Украины к членству в ЕС и НАТО, томос об автокефалии УПЦ. С учетом большого организационного и финансового потенциала, Порошенко остается одним из главных фаворитов, несмотря на высокий антирейтинг. Свой рейтинг действующий Президент может несколько повысить за счет активной и масштабной избирательной кампании, эффективной избирательной стратегии и тактики (здесь могут помочь таланты Грынива), игры на контрасте с другими кандидатами. А вот что делать с антирейтингом? Парадоксально, но решению этой проблемы может помочь “война всех против всех”, масштабный и взаимный выброс кандидатами компромата друг против друга, – подчеркнул Фесенко.

При этом, по его мнению, Порошенко может стать предпочтительной кандидатурой у неопределившихся с выбором избирателей.

– У колеблющейся части избирателей может формироваться мотивация голосования за действующего Президента как за меньшее зло по сравнению с Ю. Тимошенко, А. Гриценко, Ю. Бойко, О. Ляшко. Иначе говоря, это будет “игра на мизере”, на малых рейтингах, – резюмировал Владимир Фесенко.

Читайте: Будем биться! Порошенко рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

Напомним, компания Seetarget проводила соцопрос методом личных интервью (face-to-face) на территории всей Украины за исключением оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей с 26 июля по 17 августа 2018 года. Было опрошено 2627 респондентов из 63 городских и 105 сельских населенных пунктов. Погрешность измерения составляет не более 1,92%.

Согласно исследованиям, наибольший рейтинг из кандидатов в президенты имеет Ю. Тимошенко, за которую готовы проголосовать около 18% тех, кто готов голосовать и определились с выбором. За Гриценко готовы отдать свой голос около 14%, за Бойко – 11,2%, за Ляшко – 9,8%, за Порошенко – 9,1%, Рабиновича – 6,2%, Наливайченко – 3,9%, Скоцика – 3,7%, Садового – 3,4%, Тягнибока – 1,7%, Яценюка – 1,3%, Билецкого – 1,1%.

При этом наибольший антирейтинг имеет Порошенко – 50,2%. За Яценюка ни в каком случае не голосовали бы 31,6%, за Тимошенко – 23,9%, Ляшко – 20,5%, Бойко – 18,6%, Тягнибока – 17,5%, Рабиновича – 17,2% опрошенных.