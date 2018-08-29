Под российским посольством в Киеве президенту РФ Владимиру Путину напомнили об Иловайском котле, который устроила Россия.

Под российским посольством в Киеве собрались бойцы и родственники погибших в Иловайске с требованием убрать руки от Украины, пишет dn.depo.ua.

Участники акции напомнили, что в этот день, четыре года назад, именно президент России Владимир Путин устроил настоящую бойню в Иловайске.









Гори в аду: Путина сожгли под посольством РФ в Киеве / 5 фотографий

После молебна по погибшим участники акции демонстративно сожгли чучело Путина и попытались передать российским дипломатам принятую резолюцию о немедленном освобождении политзаключенных.

Читайте: Боец, прошедший Иловайск: Люди просто умирали там, где были

Но к ним никто из дипломатов так и не вышел. Сказали отправлять письма по почте.

К слову, Факты ICTV выяснили, нашли ли виновных через 4 года после кровавой трагедии в Иловайском котле.

Фото: dn.depo.ua