Иловайский котел: кто ответит за потери

Четыре года назад украинская армия понесла одну из самых больших потерь за время конфликта на Донбассе. В Иловайском котле, окруженные российской армией, за считанные часы погибли сотни военных. Факты ICTV расскажут, нашли ли виновных через 4 года после кровавой трагедии.

Иловайская трагедия продолжалась несколько часов утра 29 августа 2014 года. За несколько дней до этого украинские силы вошли в город. Однако после введения регулярных российских войск на День независимости, военные оказались в окружении.

Ночью на 29 августа Владимир Путин обратился к боевикам, окружившим украинскую армию, с призывом открыть гуманитарный коридор для нескольких тысяч отступающих военных. А утром украинцы получили сообщение, что могут выйти из окружения, но без оружия. Вскоре после начала движения колонн, они были расстреляны в упор из тяжелого вооружения.

Потери

Слухи вокруг количества погибших украинских защитников ходили разные. В первые дни страна пребывала в шоке от новостей из Донбасса. Сами очевидцы иловайских событий говорили о нескольких тысячах погибших.

А официальные данные сообщали о 200 с лишним павших. Последние данные, обнародованные военной прокуратурой – 366 жертв.

Совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 миллионов гривен, – говорится в сообщении ведомства.

Были потери и среди гражданского населения. Кровавые военные действия происходили прямо на улицах 12-тысячного города и его окрестностях. По оценкам мониторинговой миссии ООН из-за обстрелов погибли 36 гражданских, треть частных домов в городе была разрушена, повреждено 116 многоэтажек.

В течение нескольких следующих дней после коварного расстрела часть украинских военных смогла выйти из окружения. Это произошло не только благодаря переговорам, которые вело командование АТО с Генштабом РФ. Не последнюю роль сыграли и действия окруженных бойцов.

Часть колонны, которую расстреливали во время выхода русские, смогла дать отпор врагу, захватить в плен 4 военных РФ и закрепиться в населенном пункте. После переговоров с противником, часть украинских бойцов отпустили в обмен на пленных.

Расследование трагедии

После выхода выживших военных нацгвардии и участников добровольческих батальонов МВД украинская сторона начала собственное расследование иловайского котла.

Временная комиссия ВР по расследованию обстоятельств трагедии пришла к выводу, что вина за потери лежит на экс-министре обороны (Валерий Гелетей) и начальнике генштаба (Виктор Муженко).

По мнению комиссии, руководители силового сектора действовали неадекватно событиям, которые разворачивались. А углубило проблему состояние организации обороны страны, в 2014 году не было нормального финансирования и кадрового обеспечения.

Свое расследование провела и военная прокуратура. Ее вывод заключается в том, что вторжение войск РФ – единственная причина иловайского котла.

Прокуратура сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и других военных преступлениях первому заместителю начальника генштаба РФ Николаю Богдановскому, который вел переговоры с украинской стороной.

В ведомстве вину за трагедию целиком и полностью возлагают на сторону врага и ошибок в действиях отечественного военного командования не видят.

Между тем, накануне годовщины иловайского котла начальник генштаба Виктор Муженко заявил, что город не был важным стратегическим объектом в момент окружения.

– Иловайск, как населенный пункт – это была просто как одна из тактических задач всей операции. Какого-то стратегического значения он для нас не имел.

На тот момент украинские силы контролировали населенный пункт Кутейниково, который позволил перерезать железнодорожное сообщение с Россией.

Все стороны нарушали права человека

Такой вывод через 4 года после трагедии сделало управление ООН по правам человека. По мнению международной организации, конфликт произвел разрушительное воздействие на жизнь гражданского населения Иловайска.

Расследование выявило убийства и пытки гражданских, которые не принимали участия в противостоянии. В частности, миссия задокументировала убийства 4 гражданских лиц и факты пыток и жестокого обращения в отношении 13 задержанных мужчин. Среди других нарушений – незаконные задержания людей и обстрелы жилых массивов.

А еще ООН считает результаты следствия украинской стороны неполными. В то же время в организации называют другую сторону конфликта вооруженными группами и никоим образом не упоминают Россию.

Отстоять свою честь и выявить в своих рядах виновных в ошибках, которые стоили сотен жизней, Украина может только ратифицировав соглашение о Римском статуте. Документ дает возможность расследовать подобные конфликты с другими странами в Международном уголовном суде.

Но Украина, которая подписала устав, так до сих пор не согласовала свое законодательство с документом. А это играет только против нас, считают в национальном институте стратегических исследований, ведь страна пренебрегает площадкой, которая может помочь ей отстоять свои права, говорит специалист по проблемам национальной безопасности Виктор Цюкало.

– Международный уголовный суд основан не по политическим соображениям, а как требование мирового сообщества, с соблюдением необходимых международных норм. Участие государства в уставе суда повышает имидж страны на международной арене, способствует приведению национального отраслевого законодательства с международными стандартами, создает дополнительный механизм защиты прав человека.

До сих пор всех имен виновных в трагедии, так же как и имен всех погибших, мы не знаем. Иловайский котел стоил Украине не только сотен жизней военных. После трагедии страна потеряла наступательную позицию в войне. Не стоит ли эта цена того, чтобы через 4 года найти тех, кто допустил ошибку, чтобы избежать подобного в будущем?

Фото: УНИАН, тиждень

Яна Семенюк