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Кабмин отложил подорожание газа в Украине – сроки

Правительство Украины продлило спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ еще на месяц.

Газ

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до конца сентября 2018 года.

Соответствующее решение принято на заседании КМУ 29 августа, пишет Интерфакс-Украина.

– Сейчас продолжаются переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ к уровню импортного паритета. Поэтому, учитывая завершение срока действия положения (о спецобязательствах. – Ред.), возникает необходимость в его продлении, – отмечается в пояснительной записке к постановлению.

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К слову, эксперт спрогнозировал подорожание газа для населения сразу на 30%.

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