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КПВВ Новотроицкое закрыт из-за пожара и взрывов – ОБСЕ

На Донбассе закрыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое из-за пожаров, которые привели к детонации мин.

КПВВ Новотроїцьке закритий

Об этом сообщает в Facebook мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

– По наблюдениям СММ ОБСЕ, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в подконтрольном украинскому правительству Новотроицком временно закрыт из-за пожаров, которые вызвали детонацию мин в данном районе, – говорится в сообщении.

Читайте: Война на Донбассе: опубликованы новые доказательства российской агрессии

К слову, недавно  7 реактивных систем залпового огня Град зафиксировали наблюдатели ОБСЕ на полигоне боевиков.

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

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