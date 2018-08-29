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Киеву вернут горячую воду – Кличко назвал сроки

Горячая вода в Киеве снова появится в домах до 15 сентября.

Горячую воду в Киеве вернут как только появится газоснабжение, на которое поручил найти финансирование премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом журналистам после заседания правительства 29 августа заявил Киевский городской глава Виталий Кличко, пишет УНИАН.

– Этот конфликтный вопрос дошел до того, что вопрос нужно было решать на уровне Кабинета министров. Сейчас это решение на заседании правительства было принято, поэтому, я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян, – заявил он.

Кличко подтвердил, что 15 сентября горячая вода точно будет у киевлян. Также он добавил, что не будет срыва отопительного сезона в столице.

На заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

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28 августа заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что для подписания договора на поставку природного газа до 15 сентября между коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго и Национальной акционерной компанией Нефтегаз Украины нужно, чтобы правительство приняло решение о выделении субвенции.

Как сообщалось, в Кабмине предложили полностью отказаться  от централизованной подачи горячей воды.

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