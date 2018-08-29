Киев и Кабмин достигли согласия по восстановлению горячего водоснабжения в столице

Министерство финансов Украины и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины проработают вопрос урегулирования задолженности перед НАК Нафтогаз, образовавшейся в Киеве. Соответствующее поручение сегодня предоставлено на заседании правительства Украины.

В частности, правительство готово принять и реализовать все решения, которые позволят обеспечить Киев энергоресурсами, передает пресс-служба КГГА.

– Речь идет об изменениях в соответствующее постановление и выделение государственной субвенции на разницу в тарифах. Это позволит решить вопрос штрафных санкций, начисленных Нафтогазом, и правопреемства долга. После этого можем говорить о возобновлении поставок горячей воды в столице и оперативные мероприятия по подготовке к отопительному сезону, – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что Киев приветствует конструктивную позицию правительства в этом сверхважном вопросе, и отметил, что сейчас важно отработать выполнение постановления, учитывая существующую ситуацию.

Напомним, НАК Нафтогаз настаивает, чтобы новое предприятие – Киевтеплоэнерго взяло на себя долги за природный газ, образовавшиеся за период действия соглашения с ПАО Киевэнерго. К этому НАК Нафтогаз отказался заключить соглашение с КП Киевтеплоэнерго на поставку природного газа. Это привело к отсутствию горячей воды у киевлян и угрозе отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Сейчас дело рассматривается в Хозяйственном суде г. Киева, что может занять длительное время. Поэтому, учитывая близость отопительного сезона, городская администрация Киева настояла на рассмотрении этого вопроса на уровне Кабинета министров Украины.

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В апреле 2018 завершилась многолетняя соглашение города с ПАО Киевэнерго. В результате функция снабжения горячей воды и тепла перешла в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго, которое было специально создано для этой работы. С 1 августа 2018 года в пользование Киивтеплонерего передан весь теплоэнергетический комплекс Киева: более 2,6 тыс. км теплосетей, почти 200 котельных и станций теплоснабжения, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод Энергия.

За время действия соглашения в ПАО Киевэнерго сформировался долг перед НАК Нафтогаз за потребленный природный газ в размере нескольких миллиардов гривен. НАК Нафтогаз настаивает, чтобы новое предприятие – Киевтеплоэнерго взяло на себя эти долги. По этой причине НАК Нафтогаз Украины отказался заключить соглашение с КП Киевтеплоэнерго на поставку природного газа. НАК требует сначала решить вопрос правопреемства долгов. Это привело к отсутствию горячей воды у киевлян и угрозе отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева.