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Минздрав перестанет выдавать лицензии народным целителям

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий отмену выдачи специальных разрешений для занятий народной медициной (целительством).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

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Как сообщалось, проект закона был инициирован Министерством здравоохранения в начале января 2018 года для предотвращения мошеннических действий и обеспечения конституционных прав граждан на здравоохранение.

Согласно тексту законопроекта, наличие специального разрешения на занятие народной медициной у лица, владеющего народными методами лечения, не гарантирует безопасность их использования, качество и своевременное оказание медицинской помощи, а регламентация работы целителей не входит в компетенцию Министерства здравоохранения Украины, поскольку практика народной медицины не соответствует современным медицинским научным знаниям.

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