Зачем Путину Украина и почему Кремль не пойдет войной

У Владимира Путина нет планов завоевывать Украину. Она ему нужна, скорее, в качестве государства, насчет которого можно вести торги с США.

Такое мнение во время чата на Главреде высказал руководитель фонда Украинская политика, политолог и историк Кость Бондаренко.

– Мы часто цитируем Збигнева Бжезинского (американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения – Ред.) – фразу о том, что без Украины не может быть Российской империи. Но Бжезинский безнадежно устарел, – отметил он.

Бондаренко полагает, что Путин строит не империю, а транснациональную корпорацию, для которой абсолютно нормальным явлением является отказ от непрофильных и убыточных активов.

– Сегодня Путину не нужна Украина как элемент империи. Она ему нужна: а) как картинка для российского потребителя информации: “Не хотите терпеть режим – будет так, как в Украине”; б) как прогнозируемый сосед, который точно не станет в ближайшие десятилетия членом НАТО и ЕС; в) государство, насчет которого можно вести торги с США и размениваться на более весомые и перспективные вещи (Ближний Восток, Иран, Тихий океан), – сказал политолог.

По его словам, завоевывать Украину он не намерен, ведь “на сумасшедшего он не похож – это человек с железной логикой”.

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– А если так, то и логика его действий исключает прямую агрессию – разве, если бы он имел стопроцентную информацию о размещении на территории Украины военных баз США или других государств НАТО, – подытожил Бондаренко.

К слову, недавно Путин заявил, что попытки втянуть Украину и Грузию в военную орбиту НАТО – игра на обострение.

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