PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Нет единства! В ООН призвали изменить формат переговоров по Донбассу/

Нет единства! В ООН призвали изменить формат переговоров по Донбассу

В виду отсутствия прогресса на протяжении более чем полугода в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе между представителем Госдепа США Куртом Волкером и представителем РФ Владиславом Сурковым, формат переговоров должен быть изменен.

Об этом уведомил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Громадське.

Постпред отметил, что Украина как самостоятельно, так и с поддержкой дипломатов ООН пока не в состоянии повлиять на течение конфликта.

– Единства и прогресса там нет. А прогресс этого также зависит от трека Сурков – Волкер, который, кажется, “на грани смерти”. Они с января не собирались. Решения не принимались… Если шесть-семь встреч без результата – что-то надо менять… Пока там не начнется реальная работа, то мало что можем мы, – считает Ельченко.

Читайте: Будем биться! Порошенко рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

К слову, ранее Волкер рассказал, чего ожидать от РФ в Азовском море.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Володимир Путін
Зачем Путину Украина и почему Кремль не пойдет войной
Україна ЄС
Изменение границ на Балканах: чем опасно для Донбасса
КПВВ Новотроїцьке закритий
КПВВ Новотроицкое закрыт из-за пожара и взрывов – ОБСЕ
Боец, прошедший Иловайск: Люди просто умирали там, где были
ООС: боевики бьют из ствольной артиллерии и 120-мм минометов
Javelin для этого: Волкер спрогнозировал танковое наступление РФ
Швидка допомога
Обстрел Верхнеторецкого. На территории детсада ранена женщина
Сюрпризы для РФ. С чем Порошенко поедет на Генассамблею ООН
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка