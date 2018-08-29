Нет единства! В ООН призвали изменить формат переговоров по Донбассу

В виду отсутствия прогресса на протяжении более чем полугода в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе между представителем Госдепа США Куртом Волкером и представителем РФ Владиславом Сурковым, формат переговоров должен быть изменен.

Об этом уведомил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Громадське.

Постпред отметил, что Украина как самостоятельно, так и с поддержкой дипломатов ООН пока не в состоянии повлиять на течение конфликта.

– Единства и прогресса там нет. А прогресс этого также зависит от трека Сурков – Волкер, который, кажется, “на грани смерти”. Они с января не собирались. Решения не принимались… Если шесть-семь встреч без результата – что-то надо менять… Пока там не начнется реальная работа, то мало что можем мы, – считает Ельченко.

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К слову, ранее Волкер рассказал, чего ожидать от РФ в Азовском море.