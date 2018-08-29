ООС: боевики бьют из ствольной артиллерии и 120-мм минометов

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения. Потерь среди ВСУ нет.

28 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой.

Оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения, сообщает штаб ООС.

Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из танков, 122-мм ствольной артиллерии, а также 82 и 120-мм минометов.

Враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Новолуганское, Майорское, Южное, Новгородское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

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В районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Новгородское, Новомихайловка, Чермалык, Гнутово, Лебединское, Водяное оккупанты 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями ствольной артиллерии и минометов.

Кроме того, вблизи Лебединского противник обстрелял наши позиции из танков.

При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника.

В течение суток потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены.

Ночью боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Гнутово и Талаковка, несмотря на то, что в полночь 29 августа на Донбассе началось “школьное перемирие”.

Ранее боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских военных – двое бойцов получили ранения.

Фото: Минобороны