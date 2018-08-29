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Пенсионерам с оккупированных территорий отдадут долги – условие

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, вне зависимости от срока, получат все выплаты по пенсиям, которые не выплачивались.

Об этом  сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на заявление главы ведомства Андрея Ревы.

По его словам, действующим законодательством Украины предусмотрено только два варианта образования задолженности выплат пенсий – по вине подразделений Пенсионного фонда, или по вине пенсионера.

Сейчас же мы имеем ситуацию с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными военным вторжением и оккупацией Российской Федерацией части территории Украины. Он отметил, что соответствующее постановление должен принять Кабмин.

– Мы должны на законодательном уровне урегулировать вопрос и сказать людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на нее в течении всего периода независимо от срока, за который им пенсия не платилась. Это надо прописать в постановлении Кабмина и мы это обязательно сделаем, – сказал Рева.

Он также отметил, что необходимо прекратить спекуляцию касательно пенсионных выплат на оккупированных территориях, поскольку государство полностью признает свои обязательства перед украинцами, которые вынужденно остались в захваченных РФ населенных пунктах.

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Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что на сегодня Кабмин создал все условия для выплат пенсий жителям оккупированных населенных пунктов на контролируемых государством территориях и постоянно дорабатывает этот механизм с целью минимизации осложнений для граждан и соблюдением законности и адресности выплат.

Напомним, Пенсионный фонд профинансировал выплаты за август.

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