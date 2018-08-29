Повышение тарифов на газ – Рева уточнил цены для потребителей

Газ для бытовых потребителей в Украине подорожает почти на 50% и достигнет цены в 11 гривен за потребленный кубометр.

Именно таким образом, повысив тарифы, правительство собирается выполнить требование МВФ о введении рыночной стоимости газа для получения нового кредитного транша.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире украинского телеканала, передает АиФ.

Министр отметил, что ранее правительство умышленно ввело “щадящий” тариф для населения, несмотря на готовую формулу подсчета рыночной цены.

– Вообще Фонд требует введения в действие постановления Кабмина, которое было утверждено. Если пересчитать цену газа по формуле, которая там есть, то с нынешних 6,95 цена на газ должна была бы быть почти 11 гривен за 1 кубометр, это почти на 50% больше, – заявил он.

Также министр считает, что повышение цены на газ для украинцев является временной ситуацией и цена такова потому, что у Украины нет собственного рынка добычи газа. Именно в его создании и лежит главная возможность снижения цены на газ для населения.

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Напомним, что Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до конца сентября 2018 года.