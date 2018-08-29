Прогноз погоды на сегодня, 29 августа (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 29 августа, будет переменчивой: в западных областях – дожди и грозы, на остальной территории – без осадков.

Погода 29 августа в Украине в большинстве западных, северных и Винницкой областях будет с кратковременными дождями и грозами, передает Укргидрометцентр.

Температура ночью 11-16°, в Карпатах и ​​на Прикарпатье 7-12°, днем ​​20-25°, а на Сумщине до 30° тепла.

На остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем ​​+27-32°.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

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В Киеве кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью 15-17°, днем ​​22-24° тепла.

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