Прогноз погоды на сегодня, 29 августа (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 29 августа, будет переменчивой: в западных областях – дожди и грозы, на остальной территории – без осадков.
Погода 29 августа в Украине в большинстве западных, северных и Винницкой областях будет с кратковременными дождями и грозами, передает Укргидрометцентр.
Температура ночью 11-16°, в Карпатах и на Прикарпатье 7-12°, днем 20-25°, а на Сумщине до 30° тепла.
На остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем +27-32°.
Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
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В Киеве кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью 15-17°, днем 22-24° тепла.
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