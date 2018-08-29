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Путин, за Иловайск ответишь! Ветераны АТО пришли под посольство РФ в Киеве

29 августа в 9.45 перед посольством России в Киеве собрались ветераны АТО. Они устроили акцию протеста, приуроченную к годовщине трагедии под Иловайском.

Видеотрансляцию акции вел на своей странице в Facebook Дмитрий Матрос.

– Акция возле посольства РФ. Перекрыты дороги, полиция и военные, — написал он.

Из-за акции была перекрыта проезжая часть Воздухофлотского проспекта.

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Протест проходил под лозунгом Путин, за Иловайск ответишь! Его участники требовали наказания для президента РФ Владимира Путина за убийство украинских военных под Иловайском. Об этом заявил один из организаторов митинга Александр Гетман.

– Путин должен ответить персонально — пришло время сказать это тому, кто отдал приказ убивать наших собратьев, — заявил активист.

Участники акции устроили перед зданием посольства импровизированное кладбище с белыми крестами, к которым были прикреплены фотографии украинских бойцов, павших в бою под Иловайском.

За порядком в ходе митинга следили полицейские и военные.

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Путин, за Иловайск ответишь! Ветераны АТО пришли под посольство РФ в Киеве / 8 фотографий

Как сообщалось, в Украине начались съемки художественного фильма о боях за Иловайск, который должен выйти в 2019 году.

Фото Цензор.НЕТ.

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