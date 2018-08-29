Ryanair запустит первый рейс из Украины 3 сентября

Ирландский лоукостер Ryanair запустит рейс из Киева (Борисполь) в Берлин (Шенефельд) в понедельник, 3 сентября.

Запуск первого рейса авиакомпании Ryanair по направлению Киев (Борисполь) – Берлин (Шенефельд) состоится в понедельник, 3 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта Борисполь.

По этому маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

Читайте: Ryanair вводит ограничения на бесплатный провоз ручной клади Ryanair изменил график рейсов из Киева и Львова - расписание Время бесплатной регистрации на рейсы Ryanair кардинально сокращено

С учетом рейса в польский Быдгощ Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши. Еще по одному направлению – в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию.

Со Львова Ryanair предлагает полеты в Германию и Польшу, а также одно направление в Великобританию.

Ранее стало известно, что Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами о начале полетов летом 2019 года.

Фото: Leon Neal/Getty Images