Что изменится с 1 сентября 2018: субсидии, цены, школы, больницы и ТВ

Изменения с 1 сентября в Украине принесут множество нововведений для школьников, а взрослым украинцам с началом осени придется попрощаться с аналоговым телевидением.

Что изменится в Украине с 1 сентября и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Тарифы и субсидии

Повышение тарифов на газ для населения переносят уже несколько месяцев. Так произошло 1 июня и 26 июля 2018: специальные обязательства Нафтогаза о предоставлении газа населению продлили до 1 сентября. Возможна очередная пролонгация, но ненадолго.

Нафтогаз с 1 сентября повышает минимальные цены на газ для промпотребителей на 4,6% – до 10599,6 грн за тыс. куб. м.

Субсидиантам для получения 700 грн за сэкономленный зимой газ необходимо подать заявление до 1 сентября.

Курс доллара и цены на бензин

С конца августа – начала сентября в Украине ожидается сезонное повышение курса доллара.

– С конца августа – начала сентября начнется сезонное повышение курса, когда спрос на валюту превышает ее предложение, – пояснил экономист Виктор Скаршевский.

Читайте: Курс доллара в Украине: 5 советов, как не прогореть на валюте

Цены на бензин также пойдут вверх. По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, к зиме бензин вырастет в цене на 1-1,5 грн при условии отсутствия резких колебаний цен на нефть. Подорожание будет заметно уже в сентябре.

Армия и правоохранительные органы

С 1 сентября вступает в силу президентский указ об осеннем военном призыве. Сроки проведения: октябрь-ноябрь 2018 года.

Три участка Азовского моря будут открыты с 1 сентября после того, как были заблокированы для проведения мероприятий по боевой подготовке Вооруженных сил Украины.

Государственное бюро расследований полноценно заработает с 1 сентября 2018 года. ГБР полноценно заработает с чистого листа, не завершая расследования других правоохранительных органов.

Медицина и образование

К 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует, чтобы больницы к 1 сентября обнародовали информацию об имеющихся лекарствах, а далее – еженедельное ее обновление.

С 1 сентября украинские мамы будут получать бэби-боксы для новорожденных. В них будут собраны все необходимые вещи и принадлежности для малыша на первое время.

С 1 сентября неотложная медицинская помощь заработает в новом формате. В столице с 1 сентября неотложная медицинская помощь заработает в более мобильном формате и получит единый номер 103.

С 1 сентября начнут работу нововведения реформы образования. Например, нынешние первоклассники, в отличие от других школьников, будут учиться уже 12 лет и пройдут три уровня среднего образования: начальное – четыре года, базовое – пять лет, профильное, состоящее из профессионального и общеобразовательного – три года.

1 сентября истекает срок зачисления в учреждения профобразования, однако график приема документов учреждения определяют самостоятельно.

Телевидение и связь

В Украине с 1 сентября выключат аналоговое телевидение, вместо него будет работать цифровое. Аналоговое телевидение не выключат только жителям территорий с особым режимом.

Укртелеком прекращает предоставление услуги Прямой телефон с 1 сентября.

Транспорт и дороги

Ирландская авиакомпания Ryanair введет ограничения на провоз ручной клади с 1 сентября.

Норма о создании транспортно-пересадочных узлов в крупных городах вводится с 1 сентября. В украинских крупных городах с большим пассажиропотоком все маршрутные сети будут соединяться между собой транспортно-пересадочными узлами.

Минрегионстрой ввел с 1 сентября обязательное проектирование велосипедных дорожек при строительстве и реконструкции дорог.

В Украине с 1 сентября Минрегион позволил сузить полосы дорог с менее активным движением.

С 1 сентября пешеходные зоны будут обязательно проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью.

В Украине организуют обязательные разделительные поручни в подземных переходах с 1 сентября.

С 1 сентября люки и дождеприемники на пешеходных тротуарах проектироваться не будут.

Строительство

“Строительная амнистия” для самостроев класса СС1, построенных до 2015 года, принятая Верховной Радой в марте 2018 года, заработает с 1 сентября.

Новые государственные строительные нормы вступят в силу с 1 сентября. В Украине появятся “голубые линии”, ограничивающие высотность застройки, “зеленые линии”, регулирующие строительство в зеленых зонах, “желтые линии”, которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.

Недра и земля

Кабмин принял постановление об открытии геоинформации и одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта по проведению электронных аукционов на пользование недрами.

Кабмин планирует до 1 сентября запустить электронные земельные торги через ProZorro.Продажи.

К слову, читайте также о том, что изменилось в Украине с 1 августа 2018 года.