У безработных отберут субсидии и пособия — условия

За отказ от двух вариантов работы украинец потеряет пособия по безработице и возможность получать субсидию.

300 тысяч безработных сейчас находятся на учете в центрах занятости, сообщает УНИАН.

И далеко не каждый найдет нужную работу. А кто долго будет выбирать среди вакансий – потеряет статус безработного.

– За отказ от двух вариантов работы человек снимается с учета, потому что не желает трудоустраиваться, – объясняет начальник отдела центра занятости Татьяна Говорун.

Это означает автоматическую потерю пособия по безработице, и даже больше – возможность получать субсидию.

– Если человек трудоспособного возраста не хочет трудоустраиваться, не переквалифицируется, такой человек получать субсидию не может, – говорит руководитель Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Сообщается, что в целом к завершению отопительного сезона субсидию получали почти 7 млн семей.

В 2018-м компенсация малоимущим за коммуналку будет стоить государству 71 миллиард гривень. Это почти объем оборонного бюджета. Значительную часть этих расходов государство могло бы сэкономить.

Так, человек мог потерять работу и 2-3 месяца, полгода искать, быть на учете в центре занятости, но если он десятилетиями показывает отсутствие доходов, то возникает естественный вопрос, а не получает ли он теневые доходы.

– Таким образом на сегодняшний день всех этих людей мы дополнительно проверяем, – объясняет Музыченко.

Тщательное просеивание субсидиантов изрядно напрягло тех, кто находится на учете в центрах занятости. Люди переживают, что государство специально пытается сократить количество официальных безработных, чтобы сэкономить на выплатах.

– Я категорически опровергаю эти вещи. Наоборот есть огромное желание человеку найти работу. Мы же не выращиваем долгосрочных безработных, – говорит исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

Поэтому безработным, которые через центры занятости действительно пытаются трудоустроиться, – бояться нечего.

А тем, кто умышленно использует этот статус с выгодой получения льгот, – стоит задуматься.

Минсоцполитики жестко просеивает безбедных субсидиантов.

К слову, этой осенью их списки будут пересматривать повторно – уже второй раз в этом году. Раньше такую процедуру проводили раз в год.

Напомним, в Кабмине сказали, сколько денег не хватает на субсидии.