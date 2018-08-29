Украина готовит санкции против 19 компаний за строительство Керченского моста

Кабмин внесет на рассмотрение СНБО перечень из 19 компаний, к которым должны быть применены санкции за незаконное строительство Керченского моста.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

– В частности, в санационные списки попали такие компании как ООО Стройгазмонтаж (исполнитель с проектирования и строительства), его дочерняя компания ООО СГМ-Мост (г. Москва), главный проектировщик проекта АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург), субподрядчики ПАО Мостотрест (г. Москва), ООО Портгидрострой (г. Новороссийск) и т.д., – говорится в сообщении.

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Ранее Украина ввела санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц, которые принимали участие в постройке Керченского моста в Крыму.

Напомним, ЕС ввел санкции в отношении 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

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