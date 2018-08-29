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Украина перебрасывает в Азовское море пехоту, артиллерию и корабли

В скором времени на Азовском направлении планируют перебросить дополнительные силы морской пехоты и береговой артиллерии, а также усилить корабельные группировки.

28 августа на юге Украины начались совместные командно-штабные учения ВМС с другими военными формированиями и правоохранительными органами Шторм-2018, сообщает Командование ВМС ВСУ.

– В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря, – заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Мероприятие отрабатывается в два этапа – управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий, а также в ходе обороны Черноморского побережья.

По словам Воронченко, учения проводят с целью усовершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике.

Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и совместимости с другими органами управления.

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К маневрам под руководством Генштаба ВСУ, кроме украинских ВМС, привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил спецопераций ВСУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии и Государственной службы специального транспорта Минобороны.

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Украина перебрасывает в Азовское море пехоту, артиллерию и корабли / 10 фотографий

Задействованные подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражение воздушного нападения противника, перегруппировки войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществлению противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Кроме того, проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.

Тем временем Россия анонсировала военные учения Восток-2018 с привлечением около 300 тыс. военных и более тысячи самолетов и вертолетов.

Эксперты уверены, что таким образом Россия готовится к мировой войне.

Фото: ВМС ВС Украины/Facebook

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