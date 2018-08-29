Украина подала запрос в США о покупке систем ПВО – посол

Украина подала запрос в Вашингтон о покупке систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу.

Украина подала запрос в официальный Вашингтон касаемо покупки систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый сообщил в эфире Радио НВ.

– Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны, – отметил он.

По словам Чалого, Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

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Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на “наивысшем и высоком уровне”, а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации.

Ранее США передали Украине два контрбатарейных радара на $50 млн, которыми будут оснащены Вооруженные силы Украины.

Фото: Юлия Бабич/УНИАН