PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Украина подала запрос в США о покупке систем ПВО - посол/

Украина подала запрос в США о покупке систем ПВО – посол

Украина подала запрос в Вашингтон о покупке систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу.

Валерій Чалий

Украина подала запрос в официальный Вашингтон касаемо покупки систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый сообщил в эфире Радио НВ.

– Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны, – отметил он.

По словам Чалого, Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Читайте: Украина начинает серийное производство 152-мм снарядов для Гиацинта

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на “наивысшем и высоком уровне”, а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации.

Ранее США передали Украине два контрбатарейных радара на $50 млн, которыми будут оснащены Вооруженные силы Украины.

Фото: Юлия Бабич/УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ перебросила новейшую технику на Донбасс
Корсар уничтожает “блокпост” – испытания новейшего ракетного комплекса
Битва продолжается. Изменится ли курс США по Украине после ухода Маккейна
В центре Киева выставили Стугны и Корсары – целятся в танк с 5 км
Ураган в действии: ВСУ уничтожили цели “врага” в море
США разместят в Украине производство ядерных реакторов
Украина начинает серийное производство 152-мм снарядов для Гиацинта
Украина получила от США военной техники на $50 миллионов
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка