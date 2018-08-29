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Укрпочта повышает тарифы: когда и на сколько

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и автоматизации, утвердила повышение тарифов на услуги почтовой связи в 2018-2019 гг.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Тарифы на услуги почтовой связи будут изменены в два этапа:

1-й этап – с 10 сентября текущего года, 2-й этап – с 1 января 2019 года.

На первом – тариф на пересылку письменной корреспонденции весом до 50 г увеличится на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги Укрпочта Стандарт, массой до 10 кг в пределах Украины – на 3,6 грн (с НДС).

На втором – тариф на пересылку писем весом до 50 г вырастет по сравнению с первым этапом на 1 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги Укрпочта Стандарт, массой до 10 кг в пределах Украины – на 2,4 грн (с НДС).

Тарифы на пересылку отправлений весом более 10 кг в рамках услуги Укрпочта Стандарт, в частности, пересылка отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине – 51 грн (с НДС).

В то же время тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений Укрпочта Стандарт не изменяются.

Кроме того, с 10 сентября Укрпочта упрощает тарификацию переводов и приема платежей в неавтоматизированных отделениях, вводя фиксированную абсолютную комиссию за каждый диапазон суммы перевода или платежа.

Читайте: Новая почта обновила тарифы: как и на какие услуги

Напомним, что в последний раз Укрпочта повышала тарифы 1 января 2018 года. Тогда цены на некоторые услуги выросли на 32%.

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