В Украине начинается амнистия для самостроев

Минрегион запускает механизм так называемой строительной амнистии для оформления частных объектов площадью до 300 кв. м, построенных до 2015 года, но не принятых в эксплуатацию.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

– Этого решения ждут очень многие граждане, каждое пятое обращение к ГАСИ сегодня – по поводу “строительной амнистии”. Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов, – написал он.

В первую очередь, по его словам, такая амнистия касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачные или усадебные дома, гаражи, которые были построены до 2015 года и имеют площадь не более 300 кв. м.

Зубко отметил, что будет продлен срок принятия в эксплуатацию таких зданий.

Он также заверил, что вводимый порядок обследования и принятия в эксплуатацию прост и не требует лишних справок. Главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию.

Фото: Геннадій Зубко