В Украине ввели неполный рабочий день для отцов с сохранением зарплаты

Отец ребенка может попросить у работодателя установить ему неполный рабочий день или сократить продолжительность рабочего дня за счет работодателя.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, передает Newsone.

– 29 августа на заседании правительства принято решение одобрить проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей). Документом на отца распространяется право на установление по его желанию в обязательном порядке режима работы на условиях неполного рабочего времени, на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя, -говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что цель законопроекта – обеспечить социальные гарантии всем работникам без дискриминации по признаку пола, чтобы родители могли выполнять свои обязанности по воспитанию детей и уходу за ними.

Документ допускает внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины Об отпусках.

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