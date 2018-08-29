Как перевести деньги из США в Украину через PayPal

Paypal включил возможность осуществлять трансграничные переводы в Украину из США.

Об этом сообщается на странице представительства электронной платежной системы в Facebook.

– Пару часов назад PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины. Пока что только из США и пока что только через свою дочку Xoom. Но я уверен, что это только начало, — утверждает инициатор группы по внедрению системы в Украине Илья Кенингштейн.

Сообщается, что Xoom является системой перевода, которая была куплена PayPal в ноябре 2015 года.

– Для Украины включили сервис Cash Pickup, который позволяет получателю в Украине забрать денежный перевод в одном из банков, указанных на сайте Xoom. Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк — все в списке. По лимитам: можно пересылать до $2999 в сутки, но не более $6000 за 30 дней. Либо расширять лимиты через форму на сайте, предоставив дополнительные документы, — сказано в сообщении.

Кенингштейн утверждает, что уже до конца 2018 года через систему в Украину из-за границы должно поступить не меньше 9 миллиардов долларов.

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К слову, Национальный банк Украины разрешил Укрпочте предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах.