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Уберите своих – отдайте наших! Истории россиян, которых Украина предлагает на обмен

За что российские политзаключенные попали в украинские тюрмы. Истории россиян, которых Украина предлагает на обмен.

Кто такие русские политзаключенные и почему они приехали в Украину убивать?

Нужны ли они России и готова ли страна-агрессор вступиться за своих?

Сейчас в Украине несколько десятков пленных, рассказывают в спецпроекте Ихтамнеты в программе Окна Новости.

– Предоставим слово осужденным и их семьям, чтобы они имели возможность впервые лично обратиться к власти, – говорится в сюжете.

Самый известный среди пленников – Агеев Виктор Александрович. После ареста политзаключенный и его мать рассказывали, что он приехал в Украину по приказу, ибо был контрактником в армии РФ.

Но на суде его называли уже только “добровольцем”. Агеев отказался от слов, что он кадровый военный, сразу после визита российского консула.

Читайте: Кремль будет держать заложников до часа Х – Геращенко рассказала о позиции Украины

Подробнее смотрите в сюжете:

Напомним, Украина передала Турции список политзаключенных.

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