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Увеличение алиментов и пеня для должников: в силу вступил новый закон

С сегодняшнего дня на долги по алиментам будет насчитываться пеня.

Об этом на заседании Кабмина заявил министр юстиции Павел Петренко, передает УНИАН.

Он отметил, что в Украине в неполных семьях воспитывается более трех млн детей.

– С сегодняшнего дня на всю задолженность по алиментам, которая составляет один год и более, автоматически увеличивается в пользу ребенка. Если задолженность составляет более года, то насчитывается пеня в размере 20%, если два года и более – на 30%, и более трех лет – на 50%, – пояснил Петренко.

По его словам, родителю, с которым живет ребенок не надо будет бегать по инстанциям и собирать бумаги для перерасчета алиментов – все будет осуществляться автоматически.

Глава Минюста также подчеркнул, что с сегодняшнего дня также увеличивается минимальный размер алиментов и вступают в силу новые правила вывоза детей за границу.

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко рассказала, что с 29 августа вступит в силу норма закона о наложении дополнительных штрафов на сумму долга по алиментам.

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Напомним, что 25 июля президент Петр Порошенко подписал закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов.

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